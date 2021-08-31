https://news.day.az/society/1374826.html Будут ли пускать в отели и рестораны граждан, получивших только первую дозу вакцины? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Будут ли пускать в отели и рестораны граждан, получивших только первую дозу вакцины? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
С 1 сентября привитых первой дозой вакцины от коронавируса будут впускать в крупные торговые центры, а также в кафе и рестораны.
Об этом Trend сообщил начальник управления по связям с общественностью МВД майор полиции Эльшад Гаджиев, передает Day.Az.
"С 1 сентября непривитым людям будет запрещен вход в торговые центры, отели, кафе и рестораны. Если непривитый человек войдет в ТЦ или кафе, то за это нарушение будет оштрафован не гражданин, а владелец учреждения.
Напомним, что владелец учреждения несет ответственность за это.
Любой, кто входит в учреждение, должен вакцинироваться хотя бы первой дозой", - заявил Гаджиев.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре