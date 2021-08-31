Будут ли пускать в отели и рестораны граждан, получивших только первую дозу вакцины?

С 1 сентября привитых первой дозой вакцины от коронавируса будут впускать в крупные торговые центры, а также в кафе и рестораны.

Об этом Trend сообщил начальник управления по связям с общественностью МВД майор полиции Эльшад Гаджиев, передает Day.Az.

"С 1 сентября непривитым людям будет запрещен вход в торговые центры, отели, кафе и рестораны. Если непривитый человек войдет в ТЦ или кафе, то за это нарушение будет оштрафован не гражданин, а владелец учреждения.

Напомним, что владелец учреждения несет ответственность за это.

Любой, кто входит в учреждение, должен вакцинироваться хотя бы первой дозой", - заявил Гаджиев.