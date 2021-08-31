На сегодняшний день в Азербайджане от коронавируса скончались 12 журналистов

По результатам мониторинга, проведенного Профсоюзом журналистов (JUJ), с начала пандемии в Азербайджане 291 журналист заразился COVID-19, а 12 наших коллег скончались.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, председатель JuHI Мушфиг Алескерли сообщил, что 178 инфицированных заразились в ходе первой волны, 57 - в ходе второй волны и 56 - в ходе последней волны: "Из тех, кто умер, 10 умерли на первой и второй стадиях и двое - на последней стадии.

Принимая во внимание тот факт, что работники СМИ всегда активны в обществе, а значит, высок риск заражения, Совет прессы обратился к властям с просьбой провести экстренную вакцинацию работников СМИ. На обращение был дан положительный ответ. Вакцинация работников СМИ проводится с апреля 2021 года в соответствии с соглашением, достигнутым между TƏBİB и Советом прессы Азербайджана. На данный момент около 1100 работников СМИ из 70 редакций были вакцинированы в рамках программы".