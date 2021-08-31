На одном из проспектов Баку будет ограничено движение

В связи с проведением первого сентября, с 11:00 до 13:00 (2 часа), обмерно-обследовательских и испытательных работ на путепроводе, расположенном на пересечении Тбилисского проспекта и улицы Абдулвахаба Саламзаде в Баку, движение по полосам, где будут проводиться работы, будет частично ограничено.

Об этом во вторник сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

"Во избежание заторов на указанном участке призываем водителей заранее определить альтернативный маршрут движения", - добавили в Госагентстве.