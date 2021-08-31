https://news.day.az/society/1374845.html На одном из проспектов Баку будет ограничено движение
На одном из проспектов Баку будет ограничено движение
В связи с проведением первого сентября, с 11:00 до 13:00 (2 часа), обмерно-обследовательских и испытательных работ на путепроводе, расположенном на пересечении Тбилисского проспекта и улицы Абдулвахаба Саламзаде в Баку, движение по полосам, где будут проводиться работы, будет частично ограничено.
Об этом во вторник сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.
"Во избежание заторов на указанном участке призываем водителей заранее определить альтернативный маршрут движения", - добавили в Госагентстве.
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