https://news.day.az/society/1374863.html В Азербайджане выявлено еще 3 778 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 3 778 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 3 788 случаев заражения коронавирусом, 3 228 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
44 пациента с коронавирусом скончались.
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