В Азербайджане выявлено еще 3 778 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 3 788 случаев заражения коронавирусом, 3 228 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

44 пациента с коронавирусом скончались.