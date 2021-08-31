Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 116 709 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 69 972, вторую - 46 737.

Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 6 805 740.

При этом первую дозу вакцины получили 4 113 716, вторую - 2 692 024 человек.