В Азербайджане вступают в силу новые правила проведения свадеб - с завтрашнего дня
МВД Азербайджана напомнило населению о правилах проведения в стране свадеб и других торжеств, которые вступают в силу с завтрашнего дня.
Как сообщили Trend в министерстве, с первого сентября в стране вступают в силу новые правила в связи с проведением свадеб, дней рождения и других торжественных мероприятий, передает Day.Az.
Независимо от места проведения торжества (кафе, ресторан, дворец торжеств, двор и др.), в нем допускается участие не более 150 человек.
У всех совершеннолетних участников торжественных мероприятий должен быть COVID-паспорт.
Использование защитных масок гостями мероприятия не является обязательным. На портале icaze.e-gov.az должны быть зарегистрированы лишь мероприятия, проводимые в заведениях общепита.
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