В Азербайджане вступают в силу новые правила проведения свадеб

МВД Азербайджана напомнило населению о правилах проведения в стране свадеб и других торжеств, которые вступают в силу с завтрашнего дня.

Как сообщили Trend в министерстве, с первого сентября в стране вступают в силу новые правила в связи с проведением свадеб, дней рождения и других торжественных мероприятий, передает Day.Az.

Независимо от места проведения торжества (кафе, ресторан, дворец торжеств, двор и др.), в нем допускается участие не более 150 человек.

У всех совершеннолетних участников торжественных мероприятий должен быть COVID-паспорт.

Использование защитных масок гостями мероприятия не является обязательным. На портале icaze.e-gov.az должны быть зарегистрированы лишь мероприятия, проводимые в заведениях общепита.