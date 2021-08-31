Состоялось очередное мероприятие в рамках проекта "Мой отец - герой", реализуемого при организационной поддержке Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства молодежи и спорта, а также "Fire Land Production" для детей героев, ставших шехидами в Отечественной войне.

Цель проекта - почтить память героев, отдавших жизнь за наши земли, окружить заботой их детей, дать им ощущение постоянной опеки народа и организовать ребятам полезный досуг.

Поскольку мероприятие совпало со знаменательным днем - праздником Победы, отмечаемым в братской Турции, было решено приурочить его к этой памятной дате. Отмечалось, что азербайджано-турецкие отношения, уходящие корнями вглубь веков, зиждутся на крепкой дружбе, узах братства и надежном стратегическом партнерстве.

Могучая политическая воля лидеров обеих стран - общенационального лидера Гейдара Алиева и Мустафы Кемаля Ататюрка хранит два братских народа и государства. Слова Мустафы Кемаля Ататюрка "Печаль Азербайджана - наша печаль, радость - наша радость" и великого лидера Гейдара Алиева "Азербайджан и Турция - одна нация, два государства" - идеальная концепция, характеризующая азербайджано-турецкие отношения. Наиболее ярко эта концепция проявилась в 44-дневной Отечественной войне.

Мероприятие, вновь продемонстрировавшее единство двух братских стран, стартовало в Учебно-тренировочном центре Министерства обороны. Дети шехидов на экскурсионных автобусах совершили поездку по городу, исполнив "Марш Победы". Юные участники были в майках с фотографиями их героических отцов, некоторые участники принимали участие в мероприятии в майках с фотографиями неженатых шехидов, а матери героев надели кофты, на которых запечатлены фотографии их сыновей. Под фотографиями шехидов, запечатленных на майках всех участников, была памятная надпись - "Мой герой".

После экскурсии по городу участники мероприятия отдохнули в Zaqulba Mangal Steake. Следует отметить, что руководство Zagulba Mangal Steake постоянно поддерживало наших солдат в 44-дневной Отечественной войне. В

официальной части мероприятия ведущая Наргиз Джалилова поприветствовала участников, минутой молчания была почтена светлая память шехидов.

Офицер Министерства обороны полковник-лейтенант Намик Джавадов в своем выступлении отметил, что азербайджано-турецкая дружба и братство нерушимы и вечны, напомнив о самоотверженности турецких солдат в 1918 году в боях за территориальную целостность Азербайджана и освобождение Баку, и героизме, проявленном азербайджанцами в борьбе Турции за независимость. Подчеркнув важность проведения подобных мероприятий, начальник структурного подразделения отметил, что дети наших сынов, погибших за Родину, олицетворяют собой память о них, и мы должны сделать все возможное во имя их светлого будущего.

Заместитель начальника пресс-службы Министерства внутренних дел полковник-лейтенант полиции Хафиз Темиров выразил уверенность в том, что Азербайджан и Турция плечом к плечу одержат новые триумфы, достигнув больших исторических свершений.

Отмечалось, что героизм наших шехидов и ветеранов никогда не сотрется из памяти народа. Почетные гости мероприятия - видные деятели искусства Алим Гасымов, его дочь Фаргана Гасымова, Зульфия Ханбабаева, ведущие Лейла Гулиева и Лала Азерташ подарили детям шехидов незабываемые впечатления и поделились своими чувствами с членами их семей.