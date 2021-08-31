Первый этап разминирования дороги Физули-Джебраил полностью завершен.

Об этом во вторник сказал Trend супервайзер азербайджанского Агентства по разминированию Натиг Асадов, передает Day.Az.

"Мы сейчас в селе Гаргабазары Физулинского района. Здесь мы расчищаем от мин дорогу из Физули в Джебраильский район. Первая часть (3,4 км) участка дороги уже разминирована. Там уже ведутся соответствующие работы", - сказал он.

По его словам, протяженность второй части участка составляет 4,5 километра: "Из 316 тыс. кв. метров разминированы 289 тысяч, обнаружены 174 неразорвавшихся боеприпаса. Протяженность третьей части участка составляет также 4,5 километра. Работы уже близятся к концу, планируется завершить их в течение недели".

Отметим, что представители СМИ стран-членов и наблюдателей Тюркского совета в рамках медиатура находятся на освобожденных территориях Азербайджана.

В поездке представителей СМИ стран-членов и наблюдателей Тюркского совета в рамках медиатура на освобожденные территории Азербайджана участвуют более 20 журналистов из Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Венгрии, Сербии, Боснии и Герцеговины.

Поездка нацелена на информирование представителей СМИ о последствиях армянского вандализма, уничтожении армянами населенных пунктов и исторических памятников Азербайджана.

В ходе трехдневной поездки журналисты побывают в Физули, Джебраиле, городе Шуша и Гяндже. На первый день поездки запланированы встреча с представителями Агентства по разминированию Азербайджана в Физули, наблюдение за процессом разминирования, посещение мечети Алханлы, а также ознакомление с масштабом разрушений в городе Джебраил. Журналисты увидят разрушенные мусульманские исторические и религиозные памятники, кладбища.