Завтра в Баку будет до 35 градусов тепла

2 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть юго-восточный ветер.

Как сообщили Day.Az в МЭПР, температура воздуха ночью составит 23-26°, днем-31-35°, в Баку ночью-23-25°, днем-33-35°. Атмосферное давление опустится ниже нормы с 755 до 749 мм ртутного столба.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, днем в некоторых горных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем 33-38° тепла, в горах ночью 13-18° тепла, днем 22-27° тепла.