Сотрудниц поликлиники оштрафовали за отсутствие масок

Сотрудницы регистратуры городской поликлиники № 3 Сумгайыта привлечены к административной ответственности за отсутствие медицинских масок.

Как передает Day.Az, данную информацию подтвердили в пресс-службе МВД.

За допущенные нарушения сотрудники Сумгайытского ГУП составили на сотрудниц медучреждения протоколы, в соответствии с которыми они были оштафованы.

Кроме того, руководство поликлиники объявило им выговор.