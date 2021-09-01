https://news.day.az/society/1375098.html Сотрудниц поликлиники оштрафовали за отсутствие масок - ВИДЕО
Сотрудниц поликлиники оштрафовали за отсутствие масок - ВИДЕО
Сотрудницы регистратуры городской поликлиники № 3 Сумгайыта привлечены к административной ответственности за отсутствие медицинских масок.
Как передает Day.Az, данную информацию подтвердили в пресс-службе МВД.
За допущенные нарушения сотрудники Сумгайытского ГУП составили на сотрудниц медучреждения протоколы, в соответствии с которыми они были оштафованы.
Кроме того, руководство поликлиники объявило им выговор.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре