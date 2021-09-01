Сегодня, начиная с полудня, в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльный туман, проникший на территорию страны с воздушными массами с юго-восточного направления.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, согласно снимкам со спутника, пыльный туман имеет трансграничный характер.

В настоящее время содержание пыли в воздухе превышает норму в 2 раза.

Ожидается, что пыльная погода сохранится в течение всего дня.