Сколько человек получили справки о противопоказаниях на сегодняшний день?

"Большое количество обращений в медицинские учреждения в связи с выдачей справок о противопоказаниях, необоснованные обращения, а иногда и неправильное заполнение поданных документов вызывают определенные задержки".

Об этом сообщили в Минздраве в ответ на запрос АПА, передает Day.Az.

Отмечено, что в ведомстве понимают недовольство граждан, но рассмотрение обращений комиссией занимает определенное время: "С 9 августа даны положительные ответы на 313 обращений граждан, и эти люди уже получили сертификаты о противопоказаниях".