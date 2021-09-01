https://news.day.az/society/1375136.html Сколько человек получили справки о противопоказаниях на сегодняшний день?
Сколько человек получили справки о противопоказаниях на сегодняшний день?
"Большое количество обращений в медицинские учреждения в связи с выдачей справок о противопоказаниях, необоснованные обращения, а иногда и неправильное заполнение поданных документов вызывают определенные задержки".
Об этом сообщили в Минздраве в ответ на запрос АПА, передает Day.Az.
Отмечено, что в ведомстве понимают недовольство граждан, но рассмотрение обращений комиссией занимает определенное время: "С 9 августа даны положительные ответы на 313 обращений граждан, и эти люди уже получили сертификаты о противопоказаниях".
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