https://news.day.az/society/1375143.html За минувший день 15 человек не были допущены на свадьбы
За минувший день 15 человек не были допущены на свадьбы
31 августа сотрудники МВД, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики АР провели мониторинги свадеб, организованных в Баку и регионах страны.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.
По результатам проверок за нарушение правил особого карантинного режима при проведении свадеб три человека были оштрафованы в соответствии со статьей 211 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных проступках АР, 15 граждан не были допущены на торжества из-за отсутствия ковид-паспортов.
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