За минувший день 15 человек не были допущены на свадьбы

31 августа сотрудники МВД, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики АР провели мониторинги свадеб, организованных в Баку и регионах страны.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По результатам проверок за нарушение правил особого карантинного режима при проведении свадеб три человека были оштрафованы в соответствии со статьей 211 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных проступках АР, 15 граждан не были допущены на торжества из-за отсутствия ковид-паспортов.