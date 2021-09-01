Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане может ухудшиться

Более продолжительное нахождение в закрытых помещениях в связи с похолоданием и приближение сезона гриппа могут повлиять на эпидемиологическую ситуацию, сказала в среду в ответ на запрос Trend представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи, передает Day.Az.

Она отметила, что стремительно приближается очередной сезон гриппа: "Страны должны наблюдать за ситуацией в связи с гриппом, и очень важно, чтобы была создана и усилена система ежедневного контроля над эпидемией, которая будет касаться обоих вирусов. В отличие от прошлого года в этом году у нас есть вакцины, которые позволяют предотвратить тяжелые заболевания и смертельные случаи от COVID-19. Наряду с вакцинацией, не следует забывать, что необходимо продолжать носить маску, содержать руки в чистоте, проветривать закрытые помещения и соблюдать физическую дистанцию. Так мы сможем предотвратить заражение, защитить себя и близких".