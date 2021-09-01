https://news.day.az/society/1375235.html За прошлый месяц разминировано свыше 630 гектаров
За прошлый месяц разминировано свыше 630 гектаров
Агентство Азербайджана по разминированию распространило информацию о работе, проделанной на освобожденных территориях в августе.
Как сообщили Day.Az в Агентстве, с первого по 31 августа в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане обнаружено 455 противопехотных и 70 противотанковых мин, а также 503 неразорвавшихся боеприпаса.
За отчетный период разминирована территория площадью 634 гектара.
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