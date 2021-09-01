За прошлый месяц разминировано свыше 630 гектаров

Агентство Азербайджана по разминированию распространило информацию о работе, проделанной на освобожденных территориях в августе.

Как сообщили Day.Az в Агентстве, с первого по 31 августа в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане обнаружено 455 противопехотных и 70 противотанковых мин, а также 503 неразорвавшихся боеприпаса.

За отчетный период разминирована территория площадью 634 гектара.