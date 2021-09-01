https://news.day.az/society/1375252.html В Мингячевире бассейн Куры очищен от бытовых отходов - ФОТО
В Мингячевире бассейн Куры очищен от бытовых отходов - ФОТО
Сотрудники местного отделения Государственной службы экологической безопасности Азербайджана проверили достоверность распространенных в СМИ кадров, где бытовые отходы сбрасывается в Куру на участке, проходящем через город Мингячевир.
Как сообщает Day.Az, сотрудник службы Бахруз Махаммадов отметил, что во время осмотра местности факт подтвердился. Сотрудники Мингячевирского жилищно-коммунального комбината под контролем сотрудников местного отделения Госслужбы очистили участок от отходов.
Комбинату было дано обязательное к исполнению указание для недопущения аналогичных случаев в будущем.
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