В Мингячевире бассейн Куры очищен от бытовых отходов

Сотрудники местного отделения Государственной службы экологической безопасности Азербайджана проверили достоверность распространенных в СМИ кадров, где бытовые отходы сбрасывается в Куру на участке, проходящем через город Мингячевир.

Как сообщает Day.Az, сотрудник службы Бахруз Махаммадов отметил, что во время осмотра местности факт подтвердился. Сотрудники Мингячевирского жилищно-коммунального комбината под контролем сотрудников местного отделения Госслужбы очистили участок от отходов.

Комбинату было дано обязательное к исполнению указание для недопущения аналогичных случаев в будущем.