Каких-либо ограничений, связанных с ковид-паспортом в автобусах, нет

"Каких-либо ограничений, связанных с паспортом COVID-19 в общественном транспорте, нет".

Как сообщает Day.Az, об этом АЗЕРТАДЖ сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов.

Помощник Президента заявил, что пассажиров просят использовать только медицинские маски.