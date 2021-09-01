https://news.day.az/society/1375262.html Каких-либо ограничений, связанных с ковид-паспортом в автобусах, нет - помощник Президента
Каких-либо ограничений, связанных с ковид-паспортом в автобусах, нет - помощник Президента
"Каких-либо ограничений, связанных с паспортом COVID-19 в общественном транспорте, нет".
Как сообщает Day.Az, об этом АЗЕРТАДЖ сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов.
Помощник Президента заявил, что пассажиров просят использовать только медицинские маски.
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