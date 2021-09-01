https://news.day.az/society/1375275.html В Азербайджане выявлено еще 3845 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 3845 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 3845 случаев заражения коронавирусом, 3876 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
41 пациент с коронавирусом скончался.
До сегодняшнего дня в Азербайджане были выявлены 428 736 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 370 002 человека вылечились, 5 677 - скончались, число активных больных составляет 53 057.
За последние сутки проведены 19 102 теста на COVID-19, а с начала пандемии - 4 481 039.
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