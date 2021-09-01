https://news.day.az/society/1375279.html Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 105 699 человек.
Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 65 968, вторую дозу получил 39 731 человек.
Общее число вакцинированных в стране составляет 6 911 439, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 4 179 684, вторую дозу получили 2 731 755 человек.
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