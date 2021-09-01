Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 105 699 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 65 968, вторую дозу получил 39 731 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 6 911 439, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 4 179 684, вторую дозу получили 2 731 755 человек.