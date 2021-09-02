Могут ли привитые 1 дозой посещать закрытые помещения объектов?

Наряду с гражданами, имеющими COVID-паспорт, закрытые помещения предприятий общественного питания, гостиниц и крупных торговых центров, смогут посещать также граждане, имеющие сертификат об иммунитете и привившиеся первой дозой вакцины от COVID-19.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, во время проверки COVID-паспорта, осуществляемого посредством мобильного приложения "CheckApp", граждане могут предоставить COVID- паспорт, сертификат на 1-ю дозу вакцины и сертификат об иммунитете в электронном виде, открыв указанные документы в личном кабинете "myGov", также граждане могут загрузить эти документы на свой телефон.

Мобильное приложение "myGov" можно скачать по ссылкам:

• "Android": https://play.google.com/store/apps/details?id=az.gov.my

• "iOS": https://apps.apple.com/az/app/mygov/id1533956540

Граждане могут представить COVID-паспорт посредством порталов e-TƏBİB и its.gov.az.