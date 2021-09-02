ГЭЦ проведет дополнительные выпускные экзамены

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 9 сентября проведет дополнительные экзамены для учащихся 9 и 11 классов, которые по уважительной причине не смогли принять участие в выпускных экзаменах 2021 года, в том числе сдающих экзамены в порядке экстерната.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, сдающие экзамен учащиеся могут распечатать пропускные листы на сайте Государственного экзаменационного центра.

Кроме того, в этот день учащиеся, которые не смогли принять участие в проведенных в этом году экзаменах по азербайджанскому языку (по государственному), также смогут сдать экзамен по указанному предмету.

Экзамены будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шеки, Барде, Гёйчае, Ширване, Лянкяране, Хачмазе.