https://news.day.az/society/1375421.html Обнародован порядок получения "сертификата о противопоказаниях"
Обнародован порядок получения "сертификата о противопоказаниях"
Граждане, получившие положительный ответ на обращение в связи с сертификатом о противопоказаниях, должны пройти регистрацию на сайте https://kabinet.its.gov.az/, выбрав один из четырех предложенных способов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, зарегистрировавшись, необходимо выбрать окошко Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию. Затем граждане могут загрузить указанный сертификат в электронном виде на телефон, выбрав раздел "сертификат о противопоказаниях" в окошке других услуг, также могут сделать "Screenshot" и сохранить в документ в виде фото в памяти телефона.
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