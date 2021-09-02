Обнародован порядок получения "сертификата о противопоказаниях"

Граждане, получившие положительный ответ на обращение в связи с сертификатом о противопоказаниях, должны пройти регистрацию на сайте https://kabinet.its.gov.az/, выбрав один из четырех предложенных способов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, зарегистрировавшись, необходимо выбрать окошко Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию. Затем граждане могут загрузить указанный сертификат в электронном виде на телефон, выбрав раздел "сертификат о противопоказаниях" в окошке других услуг, также могут сделать "Screenshot" и сохранить в документ в виде фото в памяти телефона.