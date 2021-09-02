Стала известна общая протяженность автомобильных дорог в Карабахе и Восточном Зангезуре

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) опубликовало карту автомобильных дорог, строящихся в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ГААДА, карта охватывает 10 основных автомагистралей общей протяженностью 665,4 км, которые в настоящее время строятся.

Кроме того, карта включает в себя автомобильные дороги, которые планируется построить, протяженность этих дорог не указана.

Так, карта охватывает автомобильные дороги - "Дорога Победы" (101 км), Ахмедбейли-Физули-Шуша (81,6 км), Тогана-Кяльбаджар-Истису (80,7 км), Кяльбаджар-Лачин (72,3 км ), Ахмедбейли-Горадиз-Миндживан-Агбенд (123,8 км), Талыш-Тапгарагоюнлу-Гашалты (22 км), Худафарин-Губадлы-Лачин (83 км), Шюкюрбейли-Джабраил-Гадрут (43 км), Физули-Гадрут (13 км), Барда-Агдам ( 45 км).