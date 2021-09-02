Синоптики прогнозируют дожди в Баку

Обнародован прогноз погоды на 3 сентября.

Как сообщили Day.Az в МЭПР, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность с прояснениями, в основном без осадков. Но утром и вечером местами на полуострове возможны дожди. Будет дуть местами усиливающийся северо-западный ветер. Температура воздуха составит ночью 22-25° тепла, днем 27-30° тепла, в Баку ночью 23-25° тепла, днем 27-29° тепла. Атмосферное давление повысится с 750 мм до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 60-70 %, днем 45-50%.

В районах Азербайджана ожидаются местами грозы, кратковременные дожди, в горных и предгорных районах интенсивные, возможен град. Будет дуть временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха составит ночью 20-24° тепла, днем 30-35° тепла, в горах ночью 11-16° тепла, днем 18-22° тепла.