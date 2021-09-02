Температура воздуха в Азербайджане понизится на 5-8° градусов

Погода на территории Азербайджана изменится.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометереологической службе, с вечера 2 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, временами до 23 м/с, с вечера 3 сентября - временами до 25-30 м/с, а утром 4 сентября - ослабление ветра.

Вечером 3 сентября, ночью 4 сентября местами возможны дожди, в отдельных районах полуострова интенсивные. По сравнению с предыдущими днями температура воздуха постепенно снизится на 5-8°.

В районах Азербайджана с вечера 2 сентября до утра 4 сентября местами ожидаются грозы, кратковременные дожди. В основном в горных и предгорных районах осадки будут интенсивными, возможен град. Западный ветер усилится до 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с, в некоторых районах Куринской низменности - временами до 30-33 м/с.

По сравнению с предыдущими днями температура воздуха постепенно снизится на 5-8°.

В реках возможно повышение уровня воды, в некоторых горных реках есть вероятность кратковременного селя.