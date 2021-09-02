Возбуждено уголовное дело в отношении продававших поддельные ковид-паспорта

В Агджабеди должностные лица сельского медпункта выдавали поддельные ковид-паспорта, сообщает Day.Az со ссылкой на районную прокуратуру.

Как отмечается, на основании информации о том, что в медпункте публичного юридического лица "Центральная больница Агджабединского района" в селе Авшар некоторым лицам выдаются поддельные ковид-паспорта, в районной прокуратуре было проведено расследование.

В ходе расследования было установлено, что в медпункте на некоторых лиц, проживающих как в стране, так и за ее пределами, оформлялись медицинские документы о якобы вакцинации первой и второй дозами вакцины от коронавируса.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 308.1 и 313 УК Азербайджана.