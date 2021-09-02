https://news.day.az/society/1375579.html В Баку мужчина украл из дома тещи золотые украшения на 20 000 манатов
В Баку мужчина украл из дома тещи золотые украшения на 20 000 манатов
Сотрудники 3-го отделения Хазарского РУП задержали подозреваемого в краже 18 августа из частного дома в бакинском поселке Бина 500 манатов и золотых украшений общей стоимостью 20 000 манатов.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в МВД Азербайджана.
Им оказался зять пострадавшей - Т.Керимов. В своих показаниях он признался в содеянном.
По данному факту проводится расследование.
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