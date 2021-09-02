В Баку мужчина украл из дома тещи золотые украшения на 20 000 манатов

Сотрудники 3-го отделения Хазарского РУП задержали подозреваемого в краже 18 августа из частного дома в бакинском поселке Бина 500 манатов и золотых украшений общей стоимостью 20 000 манатов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в МВД Азербайджана.

Им оказался зять пострадавшей - Т.Керимов. В своих показаниях он признался в содеянном.

По данному факту проводится расследование.