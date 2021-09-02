Минспорта о проверке ковид-паспортов в спортзалах

При входе в спортивные залы у спортсменов и тренеров старше 18 лет проверяются ковид-паспорта, а те, у которых отсутствует данный документ, не допускаются в спортивные объекты. Местные управления Министерства молодежи и спорта Азербайджана постоянно контролируют этот вопрос.

Об этом в четверг сообщили Trend в Министерстве молодежи и спорта Азербайджана, передает Day.Az.

Было подчеркнуто, что в спортзалах регулярно проводится дезинфекция.

"Деятельность спортивно-оздоровительных центров и залов во всех городах и районах страны находится в центре внимания. До сих пор каких-либо нарушений выявлено не было. Это показывает, что руководители спортивных объектов и занимающиеся спортом ответственно относятся к постановлению Кабинета министров", - отметили в ведомстве.