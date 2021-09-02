Обучение в вузах будет дистанционным?

В социальных сетях распространилась информация, что в Азербайджане обучение в вузах в новом учебном году будет дистанционным.

Ситуация в связи с началом нового учебного года анализируется, изучаются рекомендации ведущих международных структур в этой сфере, и в соответствии с этим будут определены направления деятельности, сказали в Министерстве образования Азербайджана в ответ на запрос Trend, передает Day.Az.

"Информация о решениях, которые будут приняты в связи с формой обучения по всем ступеням образования, будет обнародована в ближайшие дни", - сказали в ведомстве.