https://news.day.az/society/1375612.html Обучение в вузах будет дистанционным? - отвечает министерство
Обучение в вузах будет дистанционным? - отвечает министерство
В социальных сетях распространилась информация, что в Азербайджане обучение в вузах в новом учебном году будет дистанционным.
Ситуация в связи с началом нового учебного года анализируется, изучаются рекомендации ведущих международных структур в этой сфере, и в соответствии с этим будут определены направления деятельности, сказали в Министерстве образования Азербайджана в ответ на запрос Trend, передает Day.Az.
"Информация о решениях, которые будут приняты в связи с формой обучения по всем ступеням образования, будет обнародована в ближайшие дни", - сказали в ведомстве.
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