В азербайджанских школах появится новый предмет

С 2021/2022 учебного года в 9-х классах всех общеобразовательных школ Азербайджана будет преподаваться предмет "История победы".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в Министерстве образования.

Согласно информации, предмет "История победы" будет преподаваться раз в неделю для всех девятиклассников на государственном (азербайджанском) языке независимо от языка преподавания.