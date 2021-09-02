https://news.day.az/society/1375614.html В азербайджанских школах появится новый предмет - ФОТО
В азербайджанских школах появится новый предмет - ФОТО
С 2021/2022 учебного года в 9-х классах всех общеобразовательных школ Азербайджана будет преподаваться предмет "История победы".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в Министерстве образования.
Согласно информации, предмет "История победы" будет преподаваться раз в неделю для всех девятиклассников на государственном (азербайджанском) языке независимо от языка преподавания.
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