Назначен новый директор Центра борьбы со СПИД

Назначен директор Республиканского центра борьбы со СПИД.

Как сообщили Day.Az в Министерстве здравоохранения, соответствующий приказ подписал первый заместитель министра здравоохранения Теймур Мусаев.

Согласно приказу, директором центра назначен Фамиль Мамедов.

Эсмира Алмамедова, занимавшая эту должность до этого назначения, уволилась по собственному желанию.