https://news.day.az/society/1375655.html Назначен новый директор Центра борьбы со СПИД
Назначен новый директор Центра борьбы со СПИД
Назначен директор Республиканского центра борьбы со СПИД.
Как сообщили Day.Az в Министерстве здравоохранения, соответствующий приказ подписал первый заместитель министра здравоохранения Теймур Мусаев.
Согласно приказу, директором центра назначен Фамиль Мамедов.
Эсмира Алмамедова, занимавшая эту должность до этого назначения, уволилась по собственному желанию.
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