https://news.day.az/society/1375666.html В Баку еще один автобусный маршрут переходит на безналичную оплату проезда - с завтрашнего дня
В Баку еще один автобусный маршрут переходит на безналичную оплату проезда - с завтрашнего дня
С завтрашнего дня автобусный маршрут № 194 переходит на безналичную оплату проезда, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Проезд в автобусах этого маршрута будет оплачиваться посредством BakıKart.
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