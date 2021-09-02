В Баку еще один автобусный маршрут переходит на безналичную оплату проезда

С завтрашнего дня автобусный маршрут № 194 переходит на безналичную оплату проезда, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Проезд в автобусах этого маршрута будет оплачиваться посредством BakıKart.