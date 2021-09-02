https://news.day.az/society/1375672.html В Азербайджане за сутки от коронавируса скончались 45 человек - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
В Азербайджане за сутки от коронавируса скончались 45 человек - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
В Азербайджане выявлено еще 3 759 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 3 473 человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
45 пациентов с коронавирусом скончался.
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