В Азербайджане за сутки от коронавируса скончались 45 человек

В Азербайджане выявлено еще 3 759 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 3 473 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

45 пациентов с коронавирусом скончался.