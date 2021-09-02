В Азербайджане число использованных доз вакцины превысило 7 млн

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 98 494 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете Министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 60 167, вторую дозу получили 38 327 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 7 009 933, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 4 239 851, вторую дозу получили 2 770 082 человека.