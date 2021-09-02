Главное управление государственной дорожной полиции города Баку обратилось к водителям в связи с ожидаемыми погодными условиями.

Начальник отдела по связям с общественностью ведомства Намидан Пириев призвал водителей быть внимательными в связи с изменением погоды, сообщает Day.Az.

"Необходимо проверить техническое состояние своих автомобилей, не совершать обгон, когда в этом нет необходимости", - отметил он.

Н.Пириев также призвал водителей в ближайшие дни из-за сильного ветра не парковать машины под многоэтажными зданиями и деревьями.

Отметим, что Национальная гидрометеорологическая служба Министерства экологии и природных ресурсов предупредила об изменении погодных условий с этого вечера.