Экс-президент "Нефтчи" скончался от коронавируса

Умер известный мастер спорта, первый президент футбольного клуба "Нефтчи" Айдын Ибрагимов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом в соцсетях сообщила внучка А.Ибрагимова, журналистка Нармина Мамедова. Согласно ее публикации, Айдын Ибрагимов умер от коронавируса в Yeni klinika

"Умер первый президент футбольного клуба "Нефтчи", бронзовый призёр Олимпийских игр 1964 года, чемпион мира 1963, чемпион Европы 1966, чемпион СССР 1964, серебряный призёр 1963, бронзовый - 1960 и 1967 годов. Заслуженный мастер спорта СССР (1965) и заслуженный тренер СССР. Член общества "Динамо" Баку - Айдын Ибрагимов умер от коронавируса в Yeni klinika", - поделилась Н.Мамедова.