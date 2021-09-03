Когда пойдет на спад очередная волна коронавируса в Азербайджане? - отвечает Рашад Махмудов
Очередная волна заболеваемости коронавирусом, наблюдаемая в настоящее время в Азербайджане, пойдет на спад, когда соотношение между числом заразившихся и выздоравливающих будет в пользу вторых.
Об этом в интервью Real TV сказал зампредседателя парламентского комитета по здравоохранению Рашад Махмудов, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
"Сейчас мы находимся в середине очередной волны коронавируса, и мировой опыт показывает, что примерно в течение шести недель наблюдается всплеск, а затем спад заболеваемости. Также опыт других стран показывает, что когда соотношение между заразившимися и выздоравливающими в пользу последних, это говорит о том, что волна слабеет", - сказал он.
Махмудов добавил, что каждый гражданин должен соблюдать соответствующие правила в период пандемии, чтобы уберечь себя, свою семью и окружение от заражения коронавирусом.
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