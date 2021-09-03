Признаются ли официально результаты экспресс-тестов на COVID-19, продаваемых в аптеках?

В Азербайджане вырос спрос на экспресс-тесты на коронавирус, продаваемые в аптеках. Это связано с ростом числа новых заражений COVID-19

Об этом рассказывается в новостном сюжете Xəzər TV, в котором, согласно проведенному опросу граждан, отмечается, что подобные тесты, более быстрые, удобные в использовании, и дешевые, передает Day.Az.

Стоимость экспресс-тестов на коронавирус варьируется в пределах 25-40 AZN, в зависимости от страны-производителя и выпускающей фирмы, а также того, насколько точно тест подтверждает наличие COVID-19.

Несмотря на то, что фармацевты отмечают, что точность экспресс-тестов довольно высокая, так как наличие коронавируса определяется по крови, в TƏBİB заявляют, что как в мире, так и в Азербайджане заражение коронавирусом подтверждается только ПЦР-тестом, результаты которого обрабатываются в лаборатории, то есть результаты экспресс-тестов не являются официальными и не подтверждают наличие или отсутствие COVID-19"