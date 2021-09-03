Сезонный грипп может усугубить эпидемиологическую ситуацию в Азербайджане - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МИНЗДРАВА

Сезонный грипп и изменение погодных условий могут негативно сказаться на эпидемиологической ситуации в Азербайджане.

Об этом сказал Xəzər Tv главный инфекционист министерства здравоохранения Тайяр Эйвазов.

По его словам, в осенне-зимний период растет количество заражений гриппом и другими респираторно-вирусными заболеваниями: "Организму человека, уже перенесшего коронавирус или борющегося с ним в данный момент, будет сложно перенести эти болезни, это нежелательный сценарий".

В связи с этим главный инфекционист призывает граждан к ношению медицинской маски, соблюдению социальной дистанции и правил гигиены, подчеркивая, что ежегодно вакцинируются лица, относящиеся к группе риска заражения гриппом.

Эйвазов отмечает, что в 2020 году по указу минздрава в страну было завезено около 400 000 доз вакцины против гриппа, использованных для лиц из группы риска, в 2021 году подобное решение пока не принято ведомством.