Прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды на 4 сентября.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометереологическую службу МЭПР, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность с прояснениями, в основном без осадков.

Но ночью местами на полуострове возможны дожди.

Будет дуть местами усиливающийся северо-западный ветер, утром он постепенно ослабнет, днем сменится на северо-восточный. Температура воздуха составит ночью 19-21° тепла, днем 25-28° тепла, в Баку ночью 19-21° тепла, днем 25-27° тепла. Атмосферное давление понизится с 764 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 70-80 %, днем 40-45%.

В районах Азербайджана ожидаются местами грозы, кратковременные дожди, местами интенсивные. Днем в большинстве районов будет в основном без осадков. Будет дуть временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха составит ночью 19-24° тепла, днем 28-32° тепла, в горах ночью 7-12° тепла, днем 13-18° тепла.