Азербайджанские пограничники задержали лидера радикальной группировки?

Государственная пограничная служба Азербайджана не задерживала на азербайджано-российской государственной границе лидера радикальной группировки "Мужское государство" Владислава Позднякова. Об этом сообщили в пятницу в Службе в ответ на запрос Trend, передает Day.Az.

Отметим, что в СМИ распространилась информация о задержании при попытке проникнуть в Азербайджан радикального националиста Владислава Позднякова, который представился лидером "Мужского государства".

"Мужское государство" - российское официально незарегистрированное мужское движение, декларирующее идеи патриархата и национализма, созданное Владиславом Поздняковым в 2016 году в рамках закрытого сообщества в социальной сети ВКонтакте. Деятельность движения преимущественно осуществляется в интернет-среде: участники сообщества занимаются травлей, угрозами и преследованием женщин и представителей. В 2020 году сообщество "Мужское государство" было заблокировано администрацией ВКонтакте за "призывы к насильственным действиям".