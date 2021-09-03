В Азербайджане предупредили о том, чего лишатся работники без трудового договора

Работники, не имеющие трудового договора, лишаются многих видов материального обеспечения.

Об этом сказал заместитель начальника Государственной службы инспекции труда Орхан Гусейнзаде, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, это - страхование от несчастных случаев, безработицы, пенсионное страхование, пособие по болезни.

"Все эти аспекты продуманы государством, чтобы гражданин, устраиваясь на работу, имел материальное обеспечение. Трудовой договор заключается с согласия как работодателя, так и работника. Однако при подписании документа нужно обращать внимание на его пункты, чтобы точно знать, какие виды материального обеспечения не предоставляются", - сказал Гусейнзаде.