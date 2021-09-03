В Азербайджане за сутки выявлено 3 762 случая заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 3 762 случая заражения коронавирусом (COVID-19), 3 812 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

38 пациентов с коронавирусом скончались.