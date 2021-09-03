https://news.day.az/society/1375962.html В Азербайджане за сутки выявлено 3 762 случая заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявлено 3 762 случая заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 3 762 случая заражения коронавирусом (COVID-19), 3 812 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
38 пациентов с коронавирусом скончались.
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