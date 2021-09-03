В Бакинском суде отложено заседание по делу экс-чиновника минкультуры

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по делу бывшего начальника Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана Закира Султанова.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, на заседании под председательством судьи Зейнала Агаева были выслушаны показания свидетелей. Однако стало известно, что некоторые свидетели не явились на заседание. Судья объявил, что из-за отсутствия свидетелей заседание не может быть продолжено.

Очередное заседание назначено на 10 сентября.

Отметим, что в результате расследования, проведенного Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, была получена информация о том, что начальник Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Султанов Закир Имран оглу злоупотреблял должностными полномочиями и допускал многочисленные противоправные действия, наносящие вред охраняемым законом интересам общества, государства и правам человека.

Во время обыска, проведенного СГБ 8 мая 2020 года в кабинете и квартире Закира Султанова, были найдены и изъяты различные заметки о денежных суммах, полученных должностными лицами Минкультуры, денежные средства в различных валютах, другие документы и вещественные доказательства, представляющие важность для дела.

В ходе расследования возникли обоснованные подозрения в том, что Закир Султанов постоянно присваивал часть бюджетных средств, выделяемых на необходимые работы по охране, восстановлению, реконструкции исторических памятников и образцов культуры, являющихся многовековым культурным наследием и достоянием азербайджанского народа.

По уголовному делу были изучены материалы, связанные с выдачей разрешения на проведение работ по реконструкции в архитектурных зданиях, считающихся культурным наследием, в обмен на материальное вознаграждение.

По фактам злоупотребления служебным положением и присвоения в Службе государственной безопасности было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана, и Закир Султанов был привлечен в качестве подозреваемого.