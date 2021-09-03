Пожар в высокогорье Габалы потушен

Благодаря необходимым и неотложным мерам Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана пожар в труднопроходимой горной местности близ сел Солгуджа и Абрых Габалинского района потушен.

Как сообщили в пятницу Day.Az в МЧС, согласно предварительным подсчетам, на территории в 100 гектаров сгорели кустарники, засохшие деревья и сухая трава. Благодаря принятым мерам было предотвращено распространение пожара на лесную территорию.

В министерстве отметили, что к тушению пожара были привлечены соответствующие силы Государственной противопожарной службы МЧС, войск гражданской обороны, Северо-западного регионального центра и три вертолета авиационного отряда, а также сотрудники Центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов и группа местных жителей.