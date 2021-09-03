Пожар в Исмаиллинском районе перекинулся на лесополосу

Пожар, возникший сегодня на пастбище, принадлежащем муниципалитету Кейванди Исмаиллинского района, перекинулся на лесополосу.

Как сообщает в пятницу Day.Az, представитель местного ведомства Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Акиф Мамедов сообщил, что для тушения пожара мобилизованы все силы Минэкологии и сотрудники Государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана.