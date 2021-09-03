https://news.day.az/society/1376068.html Пожар в Исмаиллинском районе перекинулся на лесополосу
Пожар в Исмаиллинском районе перекинулся на лесополосу
Пожар, возникший сегодня на пастбище, принадлежащем муниципалитету Кейванди Исмаиллинского района, перекинулся на лесополосу.
Как сообщает в пятницу Day.Az, представитель местного ведомства Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Акиф Мамедов сообщил, что для тушения пожара мобилизованы все силы Минэкологии и сотрудники Государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана.
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