В Азербайджане в рамках конкурса по трудоустройству учителей собеседования прошли более 3500 человек

В Азербайджане для участия в конкурсе по трудоустройству учителей обратились 62 242 кандидата, из которых только 3 567 человек успешно прошли заключительный этап конкурса - собеседование.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал врио директора Центра человеческих ресурсов Института образования Нурлан Исмаилбейли.

По его словам, из вышеуказанного числа только 60 627 человек утвердили свои электронные заявки для участия в конкурсе.

"В тестовых экзаменах приняли участие 46 930 человек, из которых успешно прошли этап электронного замещения вакансий 4 793 кандидата. Для участия в собеседовании обратились 4505 кандидатов, но только 4 024 из них явились на собеседование. Данный этап успешно прошли всего 3 567 человек", - добавил Исмаилбейли.