Cреди журналистов и медийных личностей прошло соревнование по велоспорту Zəfər kuboku

На Республиканском велотреке в Баку в рамках спортивного фестиваля İlhamlı qələbələr среди журналистов и медийных личностей прошло соревнование по велоспорту Zəfər kuboku, посвященное 44-дневной Победе в Отечественной войне, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Проект реализован BrendSport при поддержке Министерства молодежи и спорта, Федерации велосипедного спорта (AzVİF), Республиканской олимпийской велосипедной школы (ROVM), Федерации спортивных журналистов, ОО Gənc Velosipedçilər и ОО Azərbaycan Əlil Velosipedçilərə dəstək.

Выступившие на открытии вице-президент Национального Олимпийского комитета Хазар Исаев, генеральный секретарь AzVİF Фархад Алиев, директор ROVM Фаиг Гурбанов, директор Республиканского велотрека Джейхун Мирзоев, вице-президент Федерации грэпплинга Гусейнали Аббаслы, обладатель "золотого свистка" Хиджран Шарифов и автор проекта Бахруз Самедов отметили роль государства в развитии спорта и плодотворного досуга молодежи, успехи спортсменов на международной арене, пожелали участникам успехов. Ведущей мероприятия была телеведущая AzTV Самира Мустафаева.

Первое место среди мужчин занял Заур Гаджиев (Baku TV), второе - Эльгюн Мансимов (АМИ Trend), третье - Умуд Сулейманов (AzTV-nin). Среди девушек победительницей стала Айнур Нифталиева (детский журнал Sehrli dünya), второе место - Гюнай Агазаде (центр развития речи Uğurdan), третье - Гюльзар Ибрагимова (Sehrli dünya). Среди паралимпийцев места с первого по третье - Мехман Рахманзаде, Бахлул Алиев и Амид Гасангулиев.

Победителям и призерам были вручены дипломы, медали и ценные призы от спонсоров.

До восьмого ноября в рамках фестиваля İlhamlı qələbələr пройдут очередные соревнования по шахматам, настольному теннису, футболу и пейнтболу.

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