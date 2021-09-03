Названы самые актуальные специальности в рамках конкурса по трудоустройству учителей в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, врио директора Центра человеческих ресурсов Института образования Нурлан Исмаилбейли подчеркнул, что вакансии в азербайджанском секторе по немецкому и французскому языкам, азербайджанскому языку и литературе, географии, физкультуре, преподаванию в начальных классах, истории, технологии, математике были заняты на 100 процентов.

"В русском секторе вакансии для учителей начальных классов были заняты на 100 процентов, русского языка и литературы - 97 процентов, истории - 87 процентов, биологии - 86 процентов, английского языка - 85 процентов, французского языка - 83 процента, немецкого языка - 65 процентов. Наименьший интерес был к вакансии учителя технологии - всего два процента.

Показатель занятости вакансий по русскому языку и изобразительному искусству в азербайджанском секторе, по математике, музыке, информатике, химии, изобразительному искусству, физике и технологии в русском секторе был очень низким. Иногда нам действительно сложно найти кандидатов по определенным специальностям", - сказал Исмаилбейли.