Бакинское транспортное агентство обратилось к водителям

В связи с дождливой погодой снижена допустимая скорость движения на всех полосах магистралей проспект Гейдара Алиева - аэропорт и Зыхская дорога - аэропорт, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

"Цель - обеспечить безопасность дорожного движения. Просьба водителям соблюдать установленную скорость", - отметили в ведомстве.