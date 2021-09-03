https://news.day.az/society/1376111.html Бакинское транспортное агентство обратилось к водителям
Бакинское транспортное агентство обратилось к водителям
В связи с дождливой погодой снижена допустимая скорость движения на всех полосах магистралей проспект Гейдара Алиева - аэропорт и Зыхская дорога - аэропорт, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).
"Цель - обеспечить безопасность дорожного движения. Просьба водителям соблюдать установленную скорость", - отметили в ведомстве.
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